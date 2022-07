Nettuno. Muore annegato dopo un malore, gli rubano lo zainetto con i documenti

Ennesima morte per annegamento nel tratto di mare davanti al santuario di Santa Maria Goretti a Nettuno. Ieri sabato verso le 19,30 un cittadino moldavo di circa 40/45 anni, dopo essersi bevuto una birra, si è tuffato in mare, accusando subito un malore, restando qualche minuto tra le onde. L’uomo è stato trascinato a riva dai altri bagnanti, inutili i tentativi di soccorso, anche del personale del 118 giunto sul posto, che ha allertato il Commissariato di Anzio. Sconcertante il fatto che mentre veniva soccorso, approfittando della confusione, ignoti abbiano rubato lo zainetto con i documenti ed altro. Per questo motivo al momento non è ancora certa l’identità dello sventurato.