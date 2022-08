Notte di Ferragosto controllate dalla Polizia 400 persone, attività commerciali, elevate numerose sanzioni

La vigilia del ferragosto è stata attenzionata in modo particolare dalla Questura di Roma, predisponendo servizi straordinari del controllo del territorio, con l’impiego di personale che rinunciando a ferie e permessi, hanno permesso alle forze dell’ordine di raggiungere risultati operativi considerevoli, circa 400 persone controllate, numerose attività commerciali e ricreative, con l’elevazione di sanzioni amministrative, tra cui anche una richiesta di chiusura per vendita di alcolici a minori. Durante la notte trascorsa le volanti del commissariato, collaborazione con la Polizia locale di Anzio e Nettuno e la Polizia stradale del posto estivo di Nettuno, è stata abbastanza movimentata, ma contenuta dalla professionalità degli operatori, a Lavinio sono stati segnalati delle persone armate, intervenuti prontamente in via di Valle Schioia, sono stati fermati 5 cittadini pakistani, che con una pistola a salve avevano esploso colpi in aria. Nei confronti degli stessi sono stati presi provvedimenti di legge. Nello stesso tempo in località Lido dei pini, la Polizia locale di Anzio, interveniva sulla spiaggia, dove erano state segnalate orde di giovani, che dopo aver scavato delle buche si stavano accingendo ad accendere dei falò, alla vista del personale in divisa si davano alla fuga. Venivano sequestrate numerosi quintali di legna, badili e secchi. l’emergenza è rientrata verso le ore 3 del mattino.