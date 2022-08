Anzio, si apre portiera di un furgone e ferisce una donna

Stava camminando tranquillamente lungo via Aldobrandini, oggi nel tardo pomeriggio, quando un furgone in transito l’ha scaraventata in terra. La brutta disavventura è accaduta ad una donna di Anzio, che è stata accidentalmente colpita dalla portiera del furgone che si è aperta inaspettatamente mentre il veicolo percorreva la via, poco dopo l’ingresso di Villa Albani. La signora è stata soccorsa e trasportata in pronto soccorso con diverse escoriazioni. Sono in corso accertamenti per verificare la presenza di eventuali fratture. All’infortunio della donna ha contribuito senz’altro anche l’assenza di marciapiedi lungo via Aldobrandini, tra le principali strade d’accesso al centro cittadino priva, tuttavia, di sicurezza.