‘Ndrangheta: concluso lavoro Commissioni su Anzio e Nettuno

Entro 45 giorni il Prefetto di Roma Piantedosi invierà al ministro dell’Interno le relazione con valutazioni

A quanto si apprende, le Commissioni di

indagine nominate dal prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, per l’attività di verifica e di indagine sui Comuni di Anzio e Nettuno, in relazione ai risultati dell’operazione antimafia Tritone, hanno

rassegnato ieri, nei termini previsti, le conclusioni al prefetto di Roma. Entro 45 giorni il prefetto, sentito il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, invierà al ministro dell’Interno la relazione con le proprie valutazioni. A quel punto il Viminale dovrà esprimersi entro tre mesi.

