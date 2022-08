Controlli della polizia locale di Nettuno sulle spiagge libere

Proseguono i controlli della Polizia Locale sulle spiagge libere del Comune di Nettuno. Questa mattina, a partire dalle 7.30 , sono state eseguite operazioni di controllo sul corretto utilizzo del demanio marittimo, dal litorale di ponente a quello di levante. Nessuna attività di preposizionamento degli ombrelloni è stata rilevata. I controlli si sono anche concentrati sulle società di noleggio dell’attrezzatura da spiaggia sia nella zona del Santuario, in cui sono in corso accertamenti sul titolo autorizzativo delle società che effettuano il servizio, sia nell’area a ponente dove sono stati già effettuati sequestri di attrezzature lo scorso mese di giugno. Gli agenti hanno anche segnalato alla Guardia di Finanza un noleggiatore per la mancata emissione dello scontrino fiscale ai clienti.