Sfruttamento prostituzione, eseguito ad Anzio mandato arresto europeo per un 33enne

Nella serata del 9 settembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno tratto in arresto un uomo, originario dell’est Europa, di 33 anni.

Durante il servizio di controllo del territorio, i militari hanno deciso di controllare un’auto in transito, con a bordo tre individui sospetti. Infatti, in capo a uno di essi risultava pendente un mandato di arresto europeo, emesso dall’autorità giudiziaria rumena, nell’ambito di un procedimento penale ove lo stesso risulta accusato di sfruttamento della prostituzione. Per tale delitto, dovrà scontare una condanna di 3 anni e 6 mesi di reclusione.

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Velletri.