Uomo travolto dal treno alla stazione di Anzio, si indaga sull’accaduto

Traffico bloccato sulla linea ferroviaria Nettuno Roma. Questa sera poco dopo le 20.00 un uomo è stato travolto dal treno in corsa in arrivo nei pressi della stazione di Anzio. Sul posto la Polizia ferroviaria e una pattuglia dei Carabinieri. In corso le indagini per capire la dinamica dell’accaduto, si sta anche cercando di capire se si sia trattato di un incidente o se l’uomo si sia gettato volontariamente sotto il convoglio. Al momento non è stata accertata l’identità dello sventurato. I treni in arrivo da Roma al momento vengono fatti fermare alla stazione di Marechiaro.

___________pubblicità elettorale________