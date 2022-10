Prima delle 10,30, a Lavinio (Anzio) via dei Larici, si é vericata una esplosione all’interno di una unitá abitativa, depandance di una villetta che ha provocato un crollo in cui una donna, di circa 40 anni, é rimasta coinvolta. Liberata dalle macerie dai VVFF del distaccamento di Anzio e stata soccorsa dal 118, in gravi condizioni e condotta in ospedale della Capitale. Sul posto i Carabinieri di Anzio che indagano sulle cause dell’esplosione.