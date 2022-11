Roma. Sputi e calci in testa a uomo con problemi psichici a Trastevere: individuati due giovani

Sono stati individuati dalla Polizia ma devono ancora essere identificati i due giovani che nella notte tra sabato e domenica scorsa, intorno a mezzanotte, hanno aggredito un senza fissa dimora, con problemi psichici in piazza Trilussa a Roma. I due, giacca nera e felpa con cappuccio, sono visibili nel video circolato su alcune chat. Al vaglio della polizia ci sono anche le immagini delle telecamere della zona.

L’uomo dopo l’aggressione è stato trasportato dal 118 in codice giallo in ospedale. A denunciare quanto accaduto è stato un video choc pubblicato su Repubblica.it. “Daje de tacco”, grida uno dei picchiatori all’amico. “La vittima è un uomo di mezza età sdraiato in terra con indosso solo un paio di scarpe da tennis, dei pantaloncini rossi e la camicia completamente aperta – scrive ‘la Repubblica’ – Così il primo adolescente, vestito di jeans, il cappuccio bianco di una felpa che spunta dal giubbino nero, assesta il primo calcio in testa alla vittima. Subito dopo un altro ragazzo lo imita. Poi il terzo calcio”. Il video di cui Repubblica è entrata in possesso, “documenta il pestaggio avvenuto sabato sera, ai piedi della fontana dell’Acqua Paola in piazza Trilussa a Trastevere. L’uomo nudo in terra sembra ubriaco, è semi-incosciente”.

La testimonianza: “Sputi e botte, notte folle”

“Prima gli hanno sputato addosso, poi lo hanno preso a calci”. Questo il racconto di un testimone. “Era da poco passata la mezzanotte – racconta il ragazzo all’Ansa – Si era creato un cerchio di persone attorno a questo signore che scherzava e rideva, tanto che a un certo punto, probabilmente ubriaco, si è messo a fare le flessioni. Qualcuno gli ha anche offerto da bere. Poi il cerchio si è stretto e alcuni ragazzi hanno cominciato a sputargli addosso. Lui, indispettito, è rimasto seduto senza reagire, mentre quattro-cinque di loro hanno cominciato a prenderlo a calci in faccia”. A fermare la violenza, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato un altro ragazzo, che nel video indossa una felpa bianca. “Era un loro conoscente, era con loro – spiega il testimone -. Di sicuro erano tutti minorenni, tra i 16 e i 18 anni. Quando ha visto i calci si è scagliato contro gli amici e si è scatenata una maxirissa nella piazza che a quell’ora era pienissima. Io con i miei amici abbiamo poi deciso di andar via perché quella sera a Trastevere tirava una brutta aria. Da un po’ di tempo abbiamo tutti questa sensazione, non siamo tranquilli