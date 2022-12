Ardea. E’ ai domiciliari ma va in giro in auto: preso dopo un incidente sulla Pontina

Un incidente sulla Pontina si è rivelato fatale per un giovane di 31 anni arrestato dai carabinieri per evasione. Il ragazzo romano, infatti, avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari ad Ardea mentre invece era in giro in auto come se niente fosse, fino a quando non è rimasto coinvolto in un incidente sulla strada statale 148, all’altezza del chilometro 24, nei pressi di Castel Romano.

Come riporta RomaToday, il 31enne era in auto con la compagna e, dopo un controllo effettuato dai militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Pomezia è stato arrestato per evasione. A metterlo nei guai è stata una telefonata della suocera, allarmata per l’incidente occorso alla figlia e al genero. Nella mattinata di ieri, il giudice monocratico ha convalidato l’arresto e disposto che in attesa del processo l’uomo andasse ai domiciliari