Il Questore di Latina emette il daspo urbano per cinque giovanissimi che aggredirono titolare stabilimento Cancun

Il Questore di Latina emette il daspo urbano per cinque giovanissimi.

Il Questore di Latina ha comminato cinque DASPO Urbani nei confronti di 5 giovani, responsabili di una violenta aggressione nei confronti dei titolari di uno stabilimento balneare di Latina, avvenuta lo scorso mese di giugno. Per i destinatari scatta così il divieto, per un periodo compreso tra uno e due anni, di frequentare locali pubblici.

Lo stabilimento è il Cancun e i cinque ragazzi, accusati di estorsione e lesioni aggravate, a novembre sono stati collocati in comunità in esecuzione di una misura cautelare.

Come emerso nel corso delle indagini della Polizia il gruppo si era presentato nello stabilimento e aveva preteso di usufruire in modo gratuito di tutti i servizi offerti. I cinque, scesi in spiaggia, avevano occupato altrettanti ombrelloni senza pagare il dovuto e di fronte alle rimostranze del proprietario della struttura avevano scatenato l’aggressione.

