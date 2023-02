Anzio. Incendio devasta lo storico Emporio Venturi di Piazza Pia

Da questa sera attorno alle 21.00 un devastante incendio è scoppiato all’interno dello storico emporio Venturi in piazza Pia ad Anzio. Le fiamme stanno interessando il piano terra che ospita il negozio. Per questo motivo la piazza è stata transennata. Sul posto stanno in intervenendo le autobotti dei vigili del fuoco, sul posto anche la Polizia. La colonna di fumo provocata dall’incendio nel centro di Anzio è visibile da quartieri periferici della cittadina del Litorale. Si dovrà attendere il completo spegnimento del fuoco per individuare le cause dell’incendio.