Nettuno. I Carabinieri fermano 17enne alla guida di un’auto in e lo arrestano per detenzione di stupefacenti e di un fucile

NETTUNO (RM) – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato un 17enne del posto, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente e detenzione abusiva di armi.

I militari, durante un servizio di controllo del territorio, hanno fermato un’auto, in via Taglio delle Cinque Miglia e il conducente veniva trovato in possesso di circa 94 g di hashish.

La successiva perquisizione, effettuata dai Carabinieri presso il domicilio dell’indagato, ha portato al sequestro di ulteriori 8 kg di marijuana, divisi in grandi buste da circa un chilo e un fucile del tipo doppietta a canne mozze, illegalmente detenuto, unitamente al relativo munizionamento, composto da 30 cartucce calibro 12.

Il 17enne è stato tradotto presso il centro di prima accoglienza per minori di Roma.