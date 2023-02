Ciclista 68enne investito e ucciso sulla Nettunense

Ancora un incidente mortale sulla strada. A perdere la vita sulla Nettunense, ieri pomeriggio, un uomo di origini indiane di 68 anni. Era su una bicicletta quando, per cause ancora da accertare, è stato travolto ed ucciso da un’utilitaria guidata da un italiano di 48 anni che si è fermato a prestare soccorso. L’incidente è avvenuto all’altezza di un distributore di carburante nel tratto di strada del Comune di Nettuno nel quartiere “Sandalo”.. Troppo gravi le ferite riportate dalla vittima che da quanto ricostruito era sulla bici e non indossava il casco. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Velletri e condotte dalla polizia locale di Nettuno. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. L’investitore è indagato per omicidio stradale. Gli inquirenti sono al lavoro per accertare la dinamica. L’uomo è stato sottoposto agli esami per capire se guidasse sotto l’effetto di alcool e droghe. E dopo l’ultimo incidente la Nettunense finisce ancora una volta nella triste classifica come una delle strade più pericolose d’Italia .