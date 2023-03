Tragico incidente sulla Pontina, muore motociclista

Un tragico incidente è avvenuto poco fa sulla Pontina, nel territorio di Ardea, in direzione Terracina. Un centauro è morto a seguito dello scontro, che ha visto coinvolte due moto e un’auto. L’incidente è avvenuto all’altezza dello svincolo per via Apriliana, al chilometro 39,700. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, giunti con ambulanze e con un elicottero, la Polizia Stradale di Aprilia, a cui sono affidate le indagini per ricostruire la dinamica dello scontro.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico; rallentamenti e code si registrano in direzione Latina. Sul posto sono intervenute anche le squadre Anas al lavoro per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.