Anzio Nettuno. Carabinieri eseguono servizio di alto impatto: arresti, denunce e sanzioni amministrative

ANZIO – Carabinieri eseguono servizio di alto impatto.

ANZIO (RM) – I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno eseguito un servizio ad alto impatto con il supporto dei militari delle Compagnie del Gruppo Frascati, del Nucleo cinofili di Roma , del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro. Nel corso del servizio sono stati eseguiti numerosi posti di controllo nel territorio del comune di Anzio, durante i quali sono state elevate 7 contravvenzioni al codice della strada, ritirata una patente e sequestrato un veicolo. Sono state inoltre controllate 5 attività commerciali, ove sono state riscontrate diverse mancanze:

in due bar sono stati scoperti tre lavoratori a nero; di conseguenza è scattata anche la sanzione accessoria della sospensione dell’attività imprenditoriale;

in un forno sono state riscontrate anomalie igienico/sanitarie e nella conservazione degli alimenti, a causa delle quali sono stati alienati quattro chili di prodotti;

in un ristorante sono state rilevate anomalie per la gestione degli alimenti e per le procedure previste per l’HACCP, con conseguente alienazione di circa 70 kg di prodotti ittici e semilavorati.

Complessivamente, sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 28.000 €.

Contestualmente i Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 35enne di origini centroafricane, come sostituzione della precedente misura degli arresti domiciliari in atto per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, nonostante fosse sottoposto alla misura a seguito di denuncia da parte della persona offesa, continuava con le sue condotte vessatorie e minacciose anche tramite l’utilizzo di applicazioni di messaggistica. Per questo motivo è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Velletri. Inoltre, i militari hanno arrestato un 37enne per detenzione ai fini di spaccio poiché, a seguito di perquisizione domiciliare nei pressi del quartiere Zodiaco, eseguita con l’ausilio dell’unità cinofila, è stato trovato in possesso di: gr. 39 circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana;

nr. 5 bustina contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di gr. 12,1 circa;

nr. 1 bustina contenente stupefacente del tipo crack del peso di gr. 0.2; bilancino di precisione;

numerose buste per il confezionamento;

un taccuino ove erano riportati nomi e conti legati all’attività di spaccio;

la somma di 550,00 euro, suddivisa in banconote di vario taglio.

L’uomo è stato arrestato e tradotto presso il suo domicilio in attesa del giudizio direttissimo, al termine del quale ha patteggiato una pena di sei mesi.

Infine, sono stati eseguiti numerosi controlli nei pressi della stazione ferroviaria di Lavinio Lido, al fine di prevenire e reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti e varie tipologie di reati predatori.