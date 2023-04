Fiumicino. Tenta di rapire bambino di 9 anni che si difende a calci, caccia a 50enne

Ha fermato la macchina davanti a una villetta in via Arsia, a Fiumicino, e, dopo essersi intrufolato nel giardino, ha afferrato un bambino di 9 anni portandolo fuori per farlo salire sull’auto. E’ successo ieri alle 10 del mattino. Il piccolo ha avuto la prontezza di reagire, prendendo a calci l’uomo e riuscendo a rientrare in casa da dove nel frattempo la mamma era uscita a cercarlo. L’uomo, sui 50 anni, è riuscito a fuggire ed è ora ricercato dai poliziotti intervenuti sul posto.

«Stava giocando a pallone. Io lo guardavo dalla finestra. A un certo punto non l’ho visto più». Così una madre ha fatto scattare l’allarme per il tentato rapimento di un bambino di 9 anni a Fiumicino. Il ragazzino ha raccontato di essere stato strattonato da un uomo che avrebbe tentato di caricarlo in auto. La macchina era parcheggiata davanti all’ingresso di casa sua. Il tutto è accaduto ieri verso le 10 in una strada di Isola Sacra, parallela a viale Traiano, che corre lungo il porto canale, non lontano dal centro cittadino e dalla Darsena. Secondo le prime informazioni a tentare di rapire il piccolo sarebbe stato un uomo di circa 50 anni di nazionalità italiana. Ma la madre non avrebbe fatto in tempo a vederlo. L’auto su cui voleva portarlo potrebbe essere una Citroen di colore rosso. Secondo una vicina di casa l’uomo sembra conoscesse il luogo e sapesse bene come muoversi , visto che era entrato con sicurezza nel cortiletto della palazzina che non è ben visibile da fuori.