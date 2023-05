Anzio. A Lavinio, donna avvolta dalla fiamme della cucina, elitrasportata al Sant’Eugenio

La scorsa notte, in località Lavinio nel Comune di Anzio, una donna del Bangladesh di 48 anni, mentre stava cucinando è stata avvolta dalle fiamme, mentre il marito, connazionale 60enne, nel soccorrere la moglie, ha spento le fiamme e si è ustionato le mani. Le fiamme non hanno interessato l’immobile. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Lavinio che hanno allertato il personale del 118. La donna, con ustioni sull’ 80% del corpo, veniva elitrasportata al centro grandi ustionati Sant’Eugenio di Roma, in pericolo di vita, mentre il marito veniva dimesso, dall’Ospedale di Anzio, con una diagnosi di ustioni di I e II grado alle mani con 10 giorni di prognosi.