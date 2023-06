Morti sul lavoro, la strage continua: cinque vittime nelle ultime 24 ore

Nel catanese un operaio è precipitato da un solaio. Mentre a Brescia un lavoratore è caduto da un traliccio dell’alta tensione. Nel Veronese morto un operaio su cantiere stradale A4. Mentre a Gioia del Colle padre e figlio sono caduti in una cisterna contenente vino. Non si ferma il bilancio degli infortuni mortali sul lavoro. Nelle ultime 24 ore sono 5 gli operai che hanno perso la vita tra Lombardia e Sicilia. Secondo i dati Inail, le morti denunciate sul lavoro nei primi 4 mesi del 2023 sono state 264, 3 in più rispetto allo stesso periodo del 2022. C’è ancora chi crede questa strage sia frutto della fatalità. Purtroppo, il tema delle cosiddette morti bianche continua a non essere trattato con l’urgenza che merira. Al governo di Giorgia Meloni non sembra interessi fermare questa strage giornaliera.