Roma. Muore bambino di 5 anni in uno scontro tra una smart e un suv

Un bimbo di 5 anni è morto, a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto in via Aristonico di Alessandria, a Casal Palocco, a Roma. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbero state una Smart ForFour e un Suv Lamborghini condotto da un 20enne e con a bordo altri quattro giovani.

All’ospedale Sant’Eugenio è ricoverata in gravi condizioni la sorellina del bambino, di tre anni. In ospedale anche la madre, 35enne. Entrambe sono state trasportate in codice rosso dal 118.

A bordo della smart c’era anche un altro bambino. Sul posto i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Il conducente del Suv sarà sottoposto, come di rito, ai test di alcol e droga.

Le forze dell’ordine hanno sequestrato i cellulari dei giovani. Secondo quanto si apprende, i giovani potrebbero essere stati distratti dai telefonini o dalle videocamere usati per girare un video – già acquisito dagli investigatori – forse per una challenge su YouTube.