Romano in vacanza a Lavinio, si finanziava spacciando cocaina

Arrestato dalla polizia del Commissariato di Anzio e Nettuno

L’attività incessante di prevenzione messa in campo dagli uomini del Commissariato P.S. Anzio/Nettuno, non rallenta, infatti l’unità Investigativa locale, venuta a conoscenza della segnalazione di una attività di spaccio in zona Lavinio di Anzio, metteva in campo tutte le risorse investigative, per accertare la notizia.

In due giorni di intensa attività, gli uomini in borghese, hanno acquisito, notizie utili e verificata l’attività di spaccio, posta in essere da un giovane romano che in vacanza in questo centro turistico, con la propria famiglia, aveva pensato bene di tessere una ragnatela di “clienti” che gli garantivano uno spaccio fiorente, ed un’ottima entrata economica, colto in flagranza di reato, lo stesso molto sorpreso dalla presenza dei poliziotti, non riusciva a darsi ragione, davanti alle contestazioni. Al termine di tutte le attività, veniva sequestrata circa 110 gr. di sostanza stupefacente tipo cocaina e il giovane romano, veniva tratto in arresto e associato al carcere