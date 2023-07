Tragico incidente. Oggi ad Aprilia i funerali di Marco Mauriello

Si terranno oggi 10 luglio alle 15,30 nella chiesa di San Michele Arcangelo, ad Aprilia, i funerali di Marco Mauriello, il 25enne deceduto in seguito ad un incidente in moto avvenuto il 1 luglio su via della Vittoria a Nettuno. Il centauro dopo l’impatto del suo Tmax contro un’auto in sosta era stato trasportato in gravissime condizioni con un elicottero all’ospedale San Camillo di Roma.

Il ragazzo, originario di Aprilia, era però residente a Nettuno, molte le testimonianze di cordoglio e vicinanza ai familiari da parte dei giovani delle due cittadine.