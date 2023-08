Nettuno. Insulta ausiliari del traffico e danneggia gabbiotto, uomo fermato dai Carabinieri

Attorno alla mezzanotte di ieri, giovedì 24 agosto, un uomo recandosi davanti al gabbiotto degli ausiliari del traffico posto sul lungomare Matteotti davanti al palazzo comunale, ha iniziato ad inveire contro gli stessi presenti che spaventati si sono barricati all’interno e hanno chiamato i Carabinieri. L’uomo in evidente stato di alterazione ha iniziato a sfogarsi contro il gabbiotto danneggiandolo. Giunti subito sul posto anche i militari sono stati fatti oggetto di improperi. L’uomo è stato fermato e successivamente trasportato agli Ospedali riuniti di Anzio e Nettuno per un trattamento sanitario.

Sull’episodio è giunta la nota della società Poseidon che gestisce gli ausiliari del traffico.

“Cari amici,

nella notte di ieri 2 nostri giovani colleghi ausiliari del traffico sono stati aggrediti nell’esercizio delle loro funzioni con oltretutto danneggiamento di un bene pubblico.Più volte in queste settimane si sono verificati episodi di maleducazione o espressioni offensive verso i nuovi ausiliari. Ma come ci ha ricordato il Prefetto Reppucci preferiamo sporcarci le mani con il lavoro piuttosto che con le tastiere dei social. Ed infatti nello stesso periodo ben più numerosi sono stati gli attestati di stima per la presenza sul territorio degli ausiliari del traffico ,rappresentando di fatto una tangibile presenza dell’ente con efficacia deterrente di comportamenti illegittimi. E un plauso vada ai nostri due giovani colleghi che oggi riprenderanno il servizio dopo la brutta vicenda di ieri”.

L AU avv.Giovanni Giaretti