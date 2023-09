Aprilia. Oggi i funerali di Fabrizio Marras, tanti i messaggi di cordoglio

Oggi alle ore 16,00 presso la Parrocchia di San Michele Arcangelo di Aprilia si svolgeranno i funerali del fondatore dell’associazione Reti di giustizia contro le mafie.

-Reti di Giustizia ricorda di Fabrizio Marras

UTOPIA: il concetto del quale Fabrizio Marras si era innamorato nell’ultimo periodo. Un amore che aveva permeato tutti noi volontari dell’Associazione Reti di Giustizia – il sociale contro le mafie .

Utopia faticosa, utopia come atto di resistenza pensata e agita ogni giorno, dentro noi stessi e al di fuori di noi, come concepimento di un mondo diverso, come possibilità di cui dobbiamo essere portatori.

Mentre il contesto politico, sociale ed economico si sgretola e il pensiero dei più si appiattisce e uniforma “sdraiandosi” sull’arrendevolezza o su una comoda apatia consapevole, mentre le ingiustizie, la sopraffazione, le mafie avanzano divorando vite, idee, dignità, Fabrizio ci ha insegnato l’importanza di tenere sempre una luce accesa.

Una luce non ad intermittenza ma perenne, anche nei gesti quotidiani, evitando sempre la retorica, la comunicazione effimera e le parole vuote.

Insieme a Fabrizio proveremo a tenere accesa quella luce, a stare e restare sempre dalla stessa parte, quella difficile, spesso solitaria, ma giusta; perché una vita senza prendersi carico degli altri, senza agire convintamente la “cura” per l’altro, è una vita priva di senso.

La vita di Fabrizio ha avuto e continuerà ad avere un senso fondamentale per tutti noi, un senso così grande da non poter essere espresso per paura di limitarlo e depauperarlo.

Fabrizio non ci indicherà la strada da percorrere ma continuerà a percorrerla con noi, con quel sorriso ironico e luminoso, quelle domande che spaventano ma mantengono vivi e mai una parola che non lasciasse un solco profondo.

-L’associazione Alzaia è addolorata per la morte di Fabrizio Marras.

“È stato uno dei soci fondatori della nostra associazione che ha seguito negli importanti dibattiti fondativi e nei primi anni di attività per poi proseguire i suoi impegni di volontariato, prima con Libera e poi con reti di giustizia.

Una grande perdita per il tutto il nostro territorio per il suo impegno totale, dalle questioni e violenze di genere all’impegno sindacale, dal contrasto delle mafie all’impegno nelle scuole per promuovere la cultura della legalità.

Un dispiacere enorme per la perdita di una persona sempre disponibile, gentile, paziente ed aperta agli altri con ottime capacità dialettiche.

Sempre in prima linea a difesa dei più deboli e contro ogni forma d’ingiustizia.

Con lui se ne va una persona speciale”.

-APRILIA. BONAFONI (PD): DOLORE PER SCOMPARSA FABRIZIO MARRAS, UN RIFERIMENTO*

“Se n`è andato questa notte Fabrizio Marras, punto di riferimento ad Aprilia e nel territorio pontino, da sempre impegnato nell`animazione territoriale, per la diffusione della cultura della legalità e nella lotta alle disuguaglianze e alla criminalità organizzata. Fabrizio è sempre stato un osservatore attento, un attivista instancabile e un testimone importante per il territorio, soprattutto per i più giovani. Esprimo la mia vicinanza ai familiari e ai tanti amici che in queste ore stanno condividendo ricordi e momenti trascorsi insieme, nelle tante iniziative che in questi anni ha organizzato e portato avanti ad Aprilia, nelle città pontine e del litorale a sud della Capitale”. Così in una nota la consigliera regionale del Partito Democratico Marta Bonafoni, presidente della XIIICommissione “Trasparenza e pubblicità”.

-MASSIMO CERVELLINI – SEGRETARIO SI LAZIO – CORDOGLIO PER LA MORTE DI FABRIZIO MARRAS

Sono profondamente addolorato per la notizia della scomparsa di Fabrizio Marras, fondatore di Reti di Giustizia Contro le Mafie, operante ad Aprilia, Anzio, Nettuno e nel sud Pontino.

Una persona che si è sempre spesa ed impegnata in territori con il tessuto sociale dilaniato dalla presenza della criminalità organizzata.

Al fianco delle associazioni e delle cittadine e dei cittadini, e padre di molte iniziative, lascerà un grande vuoto ma al contempo un grande esempio da perseguire.

Sincero cordoglio da parte della comunità tutta di Sinistra Italiana del Lazio e mia alla famiglia ed ai suoi cari.

Massimo Cervellini

segretario regionale Sinistra Italiana Lazio.