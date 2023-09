Roma. Muore ragazzo di 14 anni investito sulla Casilina

E’ morto sul colpo, sbalzato per diversi metri sull’asfalto di via Casilina.

Aveva solo 14 anni il ragazzino che sabato notte è stato investito da un’auto in corsa sulla strada che attraversa la borgata Finocchio a Roma.

Lo strazio dei genitori che erano accanto a lui, è ciò che ricordano i testimoni dell’ennesima tragedia della strada.

Era l’una e trenta di notte, la fine di una serata in famiglia riunitasi per l’inaugurazione del ristorante dello zio della vittima. Il 14enne ha attraversato la strada quando è stato travolto dall’auto che dopo l’impatto non si è fermata.

Il 118, intervenuto sul posto, ha potuto solo constatare il decesso del giovane.

Una strada pericolosa via Casilina dove mancano attraversamenti pedonali.

Il caso è nelle mani della magistratura. La Polizia municipale in poche ore ha rintracciato l’auto nei pressi di San Cesareo e Zagarolo. Resta da accertare chi effettivamente fosse al volante la scorsa notte.

Testimoni riferiscono che a travolgere il 14enne sia stata un’auto sportiva bianca, la stessa che nelle ore precedenti era stata vista percorrere le strade del quartiere a velocità sostenuta.