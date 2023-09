Anzio. Ragazzo pestato brutalmente: La Polizia sulle tracce degli aggressori

Potrebbero avere le ore contate i tre balordi che ieri pomeriggio hanno aggredito brutalmente un ragazzo di 19 anni che si trovava alla fermata del bus in pieno centro ad Anzio, “colpevole” solo di aver chiesto loro di andare piano in quel breve tratto di strada che unisce Piazza Cesare Battisti all’entrata di Villa Adele. Gli investigatori del Commissariato di Anzio sono infatti sulle loro tracce, avendoli identificati, anche perché l’auto utilizzata e di cui era stata presa la targa era stata presa a noleggio, perciò registrata con un documento d’identità. Intanto il giovane vittima dell’aggressione è ancora ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita presso l’ospedale riuniti di Anzio e Nettuno.