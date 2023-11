Anzio. Bar Lavinio stazione, il Questore di Roma dispone la sospensione della licenza e la chiusura per 15 giorni

15 giorni: questa la durata della sospensione della licenza disposta dal Questore di Roma ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., con contestuale chiusura del locale, dopo aver esaminato l’istruttoria redatta dalla Divisione di Polizia Amministrativa e sulla base delle risultanze investigative del commissariato Anzio-Nettuno.

I poliziotti del commissariato di Anzio, durante vari interventi effettuati presso un locale di zona, hanno riscontrato diverse problematicità: in una circostanza, a seguito di accertamenti amministrativi, gli agenti hanno trovato, nascosta nella parte superiore dell’infisso della porta di ingresso, una dose di hashish e all’esterno, nelle immediate vicinanze, 65 grammi tra hashish e marijuana; in un’altra occasione i poliziotti dello stesso ufficio sono intervenuti per sedare una rissa tra extracomunitari, avventori del locale, armati di bastoni e coltelli e trovati anche in possesso di cocaina; infine, durante diversi controlli sono stati identificati clienti con pregiudizi di polizia.

A dare esecuzione al provvedimento sono stati proprio gli agenti del commissariato Anzio-Nettuno che, così come prescritto, hanno affisso sulla porta del locale il cartello con la dicitura “CHIUSO CON PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE DI ROMA”.