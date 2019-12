Anzio. La Rete degli Studenti ripulisce spiaggia Tor Caldara

Questo sabato, a seguito della mareggiate, Rete degli studenti medi con l’aiuto di Legambiente ha deciso di organizzare una pulizia della spiaggia adiacente a Tor Caldara (accesso antium village). L’ambiente è uno dei temi cruciali della nostra generazione e vogliamo affrontarlo senza fermarci ai Fridays for Future ma continuando nella vita di tutti giorni e nelle nostre città.

Siamo riusciti a evitare che 33 sacchi di plastica,10 di indifferenziato, 6 pneumatici e un cartello pubblicitario tornassero in mare, quello che abbiamo fatto è solo una piccola parte e c’è ancora molta spazzatura da raccogliere nella zona, scendendo dall’Antium Village non siamo riusciti nemmeno a raggiungere la torre: speriamo che il nostro esempio sproni altri cittadini ad attivarsi per ripulire le nostre spiagge ma soprattutto per l’amministrazione comunale in quanto è inconcepibile che dopo molti giorni dalla mareggiata le spiagge versino ancora in questo stato di abbandono ed inciviltà, una noncuranza del nostro futuro che agli studenti non appartiene e non apparterrà mai.

Ringraziamo legambiente e le persone che sono venute e che si sono fermate a pulire con un grande rispetto per il mare su cui la nostra città si basa.

Questo è il nostro regalo per la cittadinanza di Anzio e Nettuno, un buon auspicio per il futuro.