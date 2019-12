Grande successo ad Anzio con il pomeriggio dedicato alla musica, organizzato dall’Assessore alle attività produttive, spettacolo e turismo Valentina Salsedo insieme al Sindaco Candido De Angelis e al consigliere Walter Di Carlo.

5 band hanno suonato diversi generi musicali per il centro storico di Anzio. “Si ringraziano le band che hanno reso possibile l’evento, The Lorean’s, Shingle, Canta e gira, DJ Storm, Five dog’s. Grazie alle Associazioni del terzo settore e all’assessore Velia Fontana che hanno organizzato un mercatino per la raccolta fondi per l’acquisto di un macchinario per l’ospedale di Riuniti di Anzio e Nettuno

Un particolare ringraziamento va alla polizia locale del comune di Anzio, che è stata impeccabile”.

Da non perdere l’evento di oggi, con il Carillon vivente , artisti di strada e performer alle ore 16:30, partenza dalla riviera Mallozzi.