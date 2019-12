Gli auguri della Lega Nettuno e del senatore Rufa

riceviamo e pubblichiamo

La Lega Nettuno e il Senatore Gianfranco Rufa, augurano un buon anno a tutti i cittadini, al gruppo di Fratelli d’Italia, al gruppo di Forza Italia, ai consiglieri d’opposizione ed anche ai giornalisti. Nel ricordare a questi ultimi che abbiamo piena adempienza del loro lavoro, così come abbiamo discrezione dei ruoli che noi del gruppo Lega ricopriamo, ma l’importante è che ci sia rispetto in primis delle persone ed in secundis del ruolo politico che noi svolgiamo e che non si metta in giudizio, in bilico o in discussione l’operato di ogni consigliere comunale, di ogni assessore, ma soprattutto del Sindaco, il quale ha una fiducia illimitata. Auguriamo un felice anno anche a chi non conosce il motto della Lega “ La Lega si serve e non si ci serve della Lega!”. Buon anno a tutti!