Anzio. Dal 14 gennaio il corso di danza orientale all’Hotel dei Cesari

Partirà martedì prossimo, il 14 gennaio, il Corso di danza orientale presso il Grand Hotel dei Cesari.

Tutto il mese di gennaio sarà possibile provare tramite le lezioni GRATUITE (tutto Gennaio il martedì e giovedì dalle 17:30 ale 19:00) la seducente e divertente danza che migliora il proprio stato di benessere in particolare, riequilibra le tensioni, la flessibilità e la resistenza dei muscoli e della colonna vertebrale.

CORSO PRINCIPANTI E MEDIO DI DANZA ORIENTALE affiliato a Jamila Bastet della Bastet Oriental Dance Academy.

Grand Hotel Dei Cesari

Fitness & Wellness

Via Lombardia, 35 – ANZIO (Roma)

Info 📞 06.9879081

☆ Un ringraziamento speciale a JAMILA BASTET della Bastet Oriental Dance Academy (Insegnante Midas, Mestra Federale FIDS)

La danza del ventre nasce in medio oriente e si ricollega ad antichi culti religiosi legati alla madre terra che celebravano la fertilità nelle società matriarcali della Mesopotamia. E’ la danza delle donne per le donne, infatti alcuni narrano che venisse danzata intorno alla gestante durante il parto.Dedicate a Ishtar, dea dell’amore celebrata dai semiti, le danze seguite nei suoi templi celebravano il diritto delle donne all’autodeterminazione.

Le sacerdotesse la onoravano con loro danze sacre. Oltre a rappresentare comunque un modo per avvicinarsi al mondo orientale, la danza del ventre può essere un momento di piacevole intrattenimento anche per le donne occidentali. Praticarla trasmette importanti benefici fisici e può essere praticata a tutte le età. Si lavora principalmente sull’ascolto del proprio corpo, con l’obiettivo primario di riequilibrare le tensioni, migliora la flessibilità e la resistenza dei muscoli, ridare mobilità alle articolazioni; permette di lavorare molto sulla colonna vertebrale e sulle articolazioni, migliorando la respirazione, la coordinazione e il senso del ritmo.

C’è la riscoperta della propria femminilità ed un benessere psico-fisico.

Natascia e Romina Malizia