76° dello Sbarco di Anzio, domani il primo evento delle celebrazioni

E’ giunta all’undicesima edizione l’importante mostra “Bandiere sul Mare” che, domani mattina, aprirà il programma delle le Celebrazioni per il 76° Anniversario dello Sbarco di Anzio. L’evento culturale è finalizzato a mantenere viva la memoria storica, con l’esposizione di cimeli e documenti originali dell’epoca.

La Mostra sarà inaugurata domani, giovedì 16 gennaio, alle ore 11.00, presso l’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Anzio. In questi giorni sono in corso gli ultimi preparativi, in vista del taglio del nastro che avverrà alla presenza del Comandante del Porto di Anzio, T.V. Luca Giotta, del Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, dell’Assessore alle politiche culturali e della scuola, Laura Nolfi e delle numerose Autorità politiche, civili e militari del territorio.

L’iniziativa è organizzata, come nelle precedenti edizioni, dall’Associazione Warriors at Anzio”, rappresentata da Giuseppe Tulli, in collaborazione con l’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, con l’Ufficio Comunicazione Istituzionale e Promozione Turistica del Comune e con il fondamentale apporto prestato dal Luogotenente in congedo, Domenico Tenace.

“Ringrazio Pino Tulli e gli amici dell’Associazione Warriors at Anzio per il lavoro svolto, con passione ed amore per la Città – ha affermato l’Assessore, Laura Nolfi -. Le scuole di Anzio, di ogni ordine e grado, visiteranno la mostra e saranno attivamente coinvolte nel programma delle celebrazioni che, grazie alla lungimiranza del Sindaco De Angelis, sarà incentrato sulla prima edizione del Premio per la Pace”.

Uniformi, cimeli, documenti dello Sbarco di Anzio e del periodo bellico, rigorosamente originali, per la maggior parte appartenuti ai Veterani, saranno esposti, con ingresso libero, presso l’Ufficio Circondariale Marittimo, fino al 26 Gennaio, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00.