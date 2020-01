Anzio. Il 9 febbraio presentazione del libro “Pensieri sostenibili ai piedi di un Baobab” di Giuseppe Daconto

Pensieri sostenibili ai piedi di un Baobab. La presentazione del libro di G. Daconto avrà luogo il 9 febbraio ad Anzio (ore 16.30 Hotel Riviera).

Un libro che invece di teorizzarla, la sostenibilità la racconta attraverso la concretezza dell’esperienza diretta e delle immagini catturate in Africa da Giuseppe Daconto, economista atipico che guarda la realtà con la voglia di scoprire la storia che sta dietro alle persone. Usa la sua esperienza per indagare e riflettere sul mondo di oggi, provando a spingere un cambiamento che riguarda tutti.

Nasce un po’ così questo libro “Pensieri sostenibili ai piedi di un Baobab”, frutto di un periodo di vita trascorso in Senegal tra il 2017 e il 2018 e dell’osservazione curiosa di un economista che si occupa di economia cooperativa, sviluppo e politiche di coesione per Fondosviluppo, il fondo mutualistico di Confcooperative. Una narrazione leggera, fatta per immagini, che racconta la vita di tutti i giorni del Paese africano in un dialogo costante con l’Italia, con l’Europa, con il mondo.

Il pregio di questo libro è mostrare che ci sono “pensieri sostenibili” nella vita quotidiana di ognuno di noi, italiano o africano che sia: le ore perse nel traffico cittadino, la bellezza del mare e di un litorale che diventa una palestra a cielo aperto.

Il libro sarà presentato il 9 febbraio alle 16.30 all’Hotel Riviera di Anzio, insieme all’autore ne discuterà Valerio Pellirossi, esperto di cooperative sociali e imprese sociali. A moderare i lavori ci sarà Steno Giulianelli, giornalista di SkyTG24. L’evento è realizzato grazie alla collaborazione dell’Hotel Riviera di Anzio e della Libreria Magna Charta.