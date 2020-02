Nettuno. 15 febbraio, Leggi, ricicla e crea! Workshop ecosostenibile con la tecnica delle cannucce di carta

Se siete amanti dell’artigianato manuale, in particolare di quello senza sprechi e rispettoso dell’ambiente, il 15 febbraio ( ore 17.30) l’Ass.Cult. Amistadelab presenterà presso la propria sede a Nettuno un workshop di riciclo creativo basato sulla tecnica delle cannucce di carta. L’iniziativa è un invito a non gettare giornali, riviste e volantini pubblicitari dopo averli letti, ma a riutilizzarli in una nuova versione, sicuramente molto creativa. Dopo questo primo evento di presentazione la curatrice del progetto, Francesca Fagiolo,guiderà gli interessati,per 5 incontri di 2 ore ciascuno,nella realizzazione di manufatti sempre più raffinati.Difatti, potendo contare sulla sua lunga esperienza di riciclo creativo e sulle sue qualifiche artistiche e grafiche, il workshop si pone come obiettivo quello di costruire, durante il percorso, gli elementi e le strutture decorative e di design necessarie per l’allestimento artigianale di una mostra.L’esposizione si terrà successivamente, si intitolerà “Il mare nel cuore”, e sarà composta da una serie di fotografie a tema marino di Simone Di Filippo, anche lui membro dell’associazione Amistadelab, che forse ricorderete per aver dato il proprio contributo fotografico alla mostra EX Fornace presso il Marechiaro Beach.I partecipanti del workshop più talentuosi avranno, infine, l’opportunità di entrare a far parte del team del nuovo progetto “Eventi a pennello”, ideato dalla stessa Francesca Fagiolo e da Manuela Vela (presidente di Amistadelab), e finalizzato alla proposta di allestimenti equosolidali ed ecosostenibili.Per partecipare alla presentazione gratuita del workshop è necessaria la prenotazione entro il 12 febbraio tramite whatsapp/telefono+393313080095, amistadelab@gmail.comopagina Facebook dell’associazione.

Ass. Cult. Amistadelab