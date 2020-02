Nettuno. 22 Febbraio “Carnival Party” a via Romana

I commercianti di via romana hanno ideato il loro carnevale questa volta con la partecipazione attenta e innovativa di tutti ..tutti si metteranno in gioco e la fantasia di ognuno renderà la via gogliardica e divertente con palloncini esterni inerenti alla maschera che ognuno di loro indosserà nelle proprie attività. Inoltre regaleremo stelle filanti e coriandoli ai primi bambini che si presenteranno .ogni negozio attuerà promozioni per il solo pomeriggio di sabato 22 dalle 16,30 Insieme alla partecipazione di Bing ,Minnie L.’animazione di Party Up e una giuria di principesse Disney, aggiudicheremo un primo secondo e terzo premio per la maschera di bambini piu originale ..affrettatevi con le iscrizioni nei punti indicati!!Il Dolci impronte – junior- Benetton ., Motto della nostra via è “È’ qualcosa di divertente fare l’impossibile “Walt Disney vi aspettiamo.

I commercianti di via Romana