Anzio. Domenica 23 febbraio, al Teatro Uniko di Lavinio “relazione per un’accademia” di Kafka

Domenica 23 febbraio, alle ore 17,30, presso il Teatro Uniko di Lavinio (Viale del sole 4), andrà in scena uno spettacolo, prodotto dall’associazione culturale La Teca, dal titolo RELAZIONE PER UN’ACCADEMIA, tratto dal racconto omonimo di Kafka, con Giulia Lamberti e Salvatore Santucci, che cura anche la riduzione e la regia.

Andata in scena con successo al Teatro Flaiano di Roma lo scorso novembre, la trasposizione teatrale si sofferma sulle motivazioni che hanno convinto una ex scimmia a diventare uomo. Infatti tutto ha inizio da quando una non ben precisata Accademia invita una ex scimmia a fare una relazione sul suo trascorso e sul suo presente. Perché ha scelto,imitandolo, di diventare un umano? E’ stata forse una scelta forzata? Un modo per essere libero? Libertà? Un concetto o una realtà? Eppoi esiste veramente la libertà?

Spesso in Kafka troviamo l’animale protagonista dei racconti (vedi La metamorfosi), in particolare è il complesso legame che si intreccia tra lui e l’umano ad essere oggetto delle sue opere, e tutto diventa possibile ed è vissuto in maniera realistica. In questo caso la commistione uomo-animale è ancora più plausibile perché ciò che si verifica in Pietro il Rosso è solo una sorta di accelerazione del concerto darwiniano di evoluzione.

L’ingresso allo spettacolo costa 12 Euro e avendo solo 75 posti, consigliamo la prenotazione al 3476644361.Un ringraziamento particolare va al gruppo dei Poeti Estinti.