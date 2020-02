Anzio, le scuole rinunciano ma il Carnevale non si ferma

“Ad Anzio non ci sono allarmi coronavirus, tutti gli Enti preposti confermano la normalità della situazione sanitaria sul nostro territorio. Sono rammaricato, pur comprendendo la massima cautela, per la rinuncia delle scuole a partecipare alla manifestazione di Carnevale prevista per domani mattina. Allo stesso tempo invitiamo i bambini e la cittadinanza, dalle ore 15.30, in Piazza Garibaldi, agli eventi conclusivi del Carnevale sul Mare 2020”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento alla chiusura del programma di eventi dedicati al Carnevale sul Mare di Anzio 2020, coordinato dagli Assessori, Valentina Salsedo e Laura Nolfi, in collaborazione con le scuole, i quartieri e le associazioni del territorio.

Carnevale sul Mare

Programma di martedì grasso, 25 febbraio 2020:

– Ore 15:00, partenza dei carri allegorici dalla scuola Falcone ad Anzio Colonia.

– Ore 15:30, Piazza Garibaldi, spettacolo di intrattenimento con i Clown Coca Cola e Spiedino, aspettando i carri del carnevale sul mare 2020”.

– Ore 16:30, Piazza Garibaldi, grande festa di carnevale con la Cartoonband Super6an.