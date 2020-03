Arcadialogo, nuovo incontro con la poesia al Caffè Letterario Levante di Nettuno

Un altro evento, un altro incontro con la poesia. L’Associazione Culturale Arcadialogo torna in scena con l’omaggio ad Alda Merini, questa volta portando la sua arte in un caffè letterario.

“Ci piace sperimentare nuove forme di teatro e sempre nuovi rapporti con il pubblico”, commenta Laura Riggi, presidente dell’Associazione. “Per noi sono momenti importanti di confronto con gli spettatori e di autovalutazione della nostra crescita artistica. E questo nuovo esperimento proposto dal Levante Caffè Letterario ci sembra più che stimolante.

Dopo il successo riscosso nel mese di ottobre scorso con lo spettacolo Ciao Alda, Ciao Amore… scritto e diretto da Giorgia Amantini, l’Associazione di Nettuno ha colto l’invito del caffè letterario di Via Santa Maria a riproporre l’evento in occasione della festa della donna e in prossimità del compleanno della Poetessa, nata all’inizio della primavera.

“Il mese di marzo rappresenta un momento di doppia celebrazione”, continua il Presidente dell’Arcadialogo. “Al di là della consuetudine di omaggiare la donna l’8 marzo, abbiamo deciso di cogliere l’occasione di questa collaborazione con Levante per riproporre uno spettacolo che ha lasciato una profonda impronta in noi che lo abbiamo allestito e nel pubblico che vi ha assistito. La melodia poetica della Merini ha qualcosa di magico e straziante nello stesso tempo. Sono versi meravigliosi che cantano la vita tragica e al contempo meravigliosa di una grande donna. Una vita comunque vissuta intensamente”.

Ciao Alda tornerà in scena sabato 7 marzo alle ore 17.00 presso Levante Caffè Letterario in via Santa Maria 24 a Nettuno. Un’altra grande opportunità per l’Arcadialogo di emozionarsi e analizzare insieme con il pubblico alcune tra le pagine più belle della letteratura femminile italiana del Novecento.

Info e prenotazioni:

arcadialogo@gmail.com

Levante Caffè Letterario