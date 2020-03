Rinviato il corso antitruffa del circolo Acli di Anzio

“Con la presente si comunica che, in rispetto alle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio di contrasto al virus “Covid 19”, in via prudenziale il Circolo delle Acli di Anzio rinvia a data da destinarsi il Corso “Antitruffa e auto protezione” che avrebbe dovuto svolgersi nei giorni 11-16 e 18 marzo presso il Centro Ecumenico di Lavinio.

Appena disponibili sarà nostra cura comunicarvi le nuove date di svolgimento dell’annunciata iniziativa”