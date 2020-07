R-ESTATE a Nettuno con il Teatro Studio 8 e il “Summer-Fest”: dal 18 luglio al 30 agosto

Ecco lo slogan del Teatro Studio 8 che apre con 28 appuntamenti di teatro, musica live e danza, dal 18 luglio al 30 agosto nel rispetto delle misure anti-Covid.

Per l’occasione, all’esterno del teatro, verrà allestito uno spazio suggestivo ed elegante all’aperto. Numerosi saranno gli spettacoli in programma che allieteranno le serate nettunesi con eventi emozionanti rinvenibili sulle locandine esposte e distribuite in vari punti della città, oltre ai chioschetti predisposti dal Comune di Nettuno.

Il Summer-Fest 2020 si svolgerà nel pieno rispetto delle indicazioni di contenimento del Covid-19 emanate dal Governo e dalla Regione Lazio. La partecipazione straordinaria di addetti alla sicurezza appositamente addestrati e qualificati dall’ente Nazionale sportivo italiano (ENSI), nota realtà multidisciplinare caratterizzata da importanti finalità sociali e che ottiene costantemente apprezzamenti e riconoscimenti per il ruolo svolto, garantirà il giusto senso di sicurezza e distanziamento sociale, a volte pervasivo, ma tuttora necessario. L’ampia programmazione offrirà quindi spettacoli imperdibili, in grado di soddisfare la voglia del pubblico di ricominciare ad emozionarsi davanti ad un palcoscenico, oltre a valorizzare il mondo degli artisti in segno di rinascita e rilancio del settore culturale, drammaticamente messo in ginocchio dal lungo periodo di lockdown.

Oltre i grandi nomi in cartellone, non mancheranno eventi di danza e musicali che allieteranno e coinvolgeranno il pubblico presente, trattandosi di artisti ben conosciuti e radicati sul territorio. Inoltre, nell’ottica del desiderio di inclusività che da sempre distingue il nostro lavoro, la nostra attenzione verrà rivolta alle nuove generazioni, premiando le eccellenze giovanili del territorio. La prenotazione è gratuita e obbligatoria a mezzo Whatsapp o telefonica indicando il numero dei partecipanti, incluso data e spettacolo prescelto. Occorrerà inoltre indicare se si fa parte o non dello stesso nucleo familiare. L’eventuale disdetta dovrà essere effettuata con analoghe modalità. L’accesso al teatro preferibilmente dovrà avvenire almeno 30 minuti prima dello spettacolo per rendere più agevoli le operazioni di sicurezza sociale. La struttura organizzativa comprende altresì impianti sanitari di ultima generazione, parcheggio e punti di ristoro.

Parte del ricavato della Rassegna R-ESTATE a Nettuno “Summer-Fest 2020” andrà all’UNITALSI un’associazione di volontari che si impegnano per organizzare, accompagnare, assistere durante i pellegrinaggi le persone con disabilità, malate, anziane o bisognose di aiuto (Vice Presidente Paola Tomei).

ABBONAMENTI ANNULLATI CAUSA COVID (scorsa stagione):

Per i possessori di titoli di accesso a teatro della scorsa stagione (abbonamenti non goduti)

possono mantenere la validità del titolo acquistato. Gli spettatori, infatti, possono optare per il recupero degli spettacoli sospesi semplicemente conservando integro il relativo abbonamento. Il tagliando permetterà di accedere a teatro per la rassegna “R-Estate a Nettuno Summer-Fest 2020” esclusa la settimana di ferragosto (dal 10-16 ago 2020).

INIZIO SPETTACOLI ORE 22,00.

Programma LUGLIO

Sab.18 lug – Luciana Frazzetto “E se il Sesso si è depresso?”- Commedia brillante

Dom.19 lug – Poi Ve lo Dico “L’Anno 00 – come la farina” – Commedia brillante

Gio.23 lug – Alessandra Ferro “Sugo Finto” – Commedia brillante di Gianni Clementi

Ven.24 lug – Le Swingeresse “live music Anni ‘50”

Sab.25 lug – Federico Maria Isaia “Prendo le Distanze” – Commedia brillante

Dom.26 lug – Ass. Danza Fuoricentro di Simona Crivellone “Lettere d’Amore nel Frigo”

Gio.30 lug – Franky & the Lightworkers (live band in Concert)

Ven.31 lug – Sandro Presta canta “Franco Califano” (live in concert

Prenotazioni & Info: ☎ 351.8599212 – Pagina FB: teatrostudio8 – Sito ufficiale: www.teatrostudio8.it