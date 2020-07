Interventi e servizi socio assistenziali. Piano di Zona del Distretto LT1, il 16 luglio 2020 incontro pubblico a Cisterna di Latina

Il Distretto socio sanitario LT1, composto dai Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima, ha organizzato – per il prossimo 16 luglio 2020 – un incontro pubblico per presentare i principali interventi e servizi socio assistenziali per l’annualità 2020 e per illustrare il nuovo modello di programmazione sociale per il Piano di Zona 2021.

L’incontro avrà luogo, a partire dalle ore 16:30, presso l’aula consiliare del Comune di Cisterna di Latina sita nel Palazzo dei Servizi in Via Giacomo Zanella 2.

Sono invitati a partecipare i rappresentanti degli Istituti Scolastici, le Organizzazioni di Volontariato, Associazioni e Enti di Promozione Sociale, Organismi non lucrativi di Utilità Sociale e della Cooperazione, Comitati di quartiere, Centri anziani, Parrocchie, organismi ecclesiali ed enti di altre confessioni.

Per consentire il rispetto del distanziamento di sicurezza e le altre disposizioni sanitarie per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 in atto, tutte le organizzazioni che intendano prender parte all’incontro sono invitate ad inviare una mail per segnalare la propria presenza all’indirizzo stefania.zanda@comune.aprilia.lt.it.

Nel corso dell’incontro, interverranno l’Assessora alle politiche sociali del Comune di Cisterna di Latina Federica Felicetti, l’Assessora alle politiche sociali del Comune di Aprilia Francesca Barbaliscia, l’Assessora alle politiche sociali del Comune di Cori Chiara Cochi e il Vicesindaco del Comune di Rocca Massima Angelo Tomei, oltre alla coordinatrice dell’Ufficio di Piano del Distretto LT1, Stefania Zanda.