Al via l’Estate Nettunese 2020: tanti eventi all’aperto e per tutti i gusti

Nella cittadina del litorale una stagione di divertimento in sicurezza

Un calendario ricco di appuntamenti realizzato con il coinvolgimento delle realtà locali per un costo di circa 30mila euro, è stato presentato presso la sala consiliare del Comune di Nettuno, alla presenza delle associazioni del territorio, il programma degli eventi dell’Estate Nettunese 2020. Tutti gli spettacoli saranno all’aperto nelle location del Forte Sangallo, del Teatro Spazio Vitale e del Teatro Studio8.

“ Veniamo da un periodo difficile – afferma il Sindaco Alessandro Coppola – c’è stato un momento in cui pensavamo addirittura di non fare nulla, ma la città e i cittadini non meritavano di essere penalizzati anche in questo dopo l’emergenza Covid. Con le risorse a disposizione, e compatibilmente con le misure di sicurezza, siamo riusciti a mettere su un programma importante comparato con l’emergenza del momento. Voglio dare il giusto merito alla dottoressa Margherita Camarda che è stata l’artefice di tutto questo e all’assessore Mauro che nell’ ambito delle manifestazioni è ormai un professionista del settore turistico e degli eventi”.

Contestualmente è stato presentato in anteprima il video promozionale della Città di Nettuno che mette in risalto tutte le bellezze artistiche, storiche, paesaggistiche del territorio, oltre alle eccellenze enogastronomiche di Nettuno e ai momenti di relax che la città offre. (per guardare il video clicca qui

“Ho assistito alla composizione di questo programma e alla realizzazione del video promozionale che mi ha commosso – aggiunge il Sindaco Coppola – Vedere Nettuno in riprese così belle mi fa pensare che la nostra città è davvero stupenda e ce ne accorgiamo solo a vedendola nei filmati perché, a volte, vivendo ogni giorno le nostre bellezze le diamo troppo per scontate. Grazie al lavoro degli uffici comunali e di tutte associazioni Nettuno vivrà la sua Estate”.

Il video promozionale è arricchito dalla musica “Enjoy Nettuno”, creata dal Maestro Gianluca Terranova, tenore di spessore internazionale, che ha voluto donare il brano alla città di Nettuno.

“Voglio ringraziare il Maestro Terranova per questo splendido omaggio musicale che accompagnerà le bellissime immagini di Nettuno realizzate da professionisti del settore – dichiara il Vicesindaco Alessandro Mauro – voglio rivolgere i miei più sentiti complimenti alle associazioni e alle realtà locali. Subito dopo il lockdown abbiamo subito avviato un dialogo con tutte le categorie e abbiamo raccolto le loro esigenze per la fase di rilancio post Covid. Abbiamo messo in campo tutto ciò che potevamo mettere in campo realizzando anche questo video promo che sponsorizza la città e le sue bellezze anche oltre il nostro territorio. Il progetto di comunicazione e promozione del Brand Città di Nettuno per il rilancio turistico ed economico del territorio prevede quattrocento foto artistiche che ritraggono i punti più suggestivi della nostra città, oltre che a video tematici che sponsorizzano le bellezze artistiche, paesaggistiche e naturali di Nettuno, oltre che le nostre eccellenze locali del settore enogastronomico, le cantine vinicole e tutto quello che la nostra città può offrire sotto il profilo turistico e del divertimento. A tutte le categorie ho sempre detto che il palazzo comunale è sempre aperto, il confronto e la critica costruttiva fa bene e permette a tutti noi di crescere e raggiungere risultati importanti, come nel caso del calendario di questa estate che presentiamo qui oggi. Il nostro lavoro non si ferma. Iniziamo da subito a preparare gli eventi dell’autunno e del Natale, sempre in stretta collaborazione con le associazioni. Per questa estate – prosegue il vicesindaco Mauro – ci siamo avvalsi di tutte associazioni locali per realizzare un cartellone che varia in tutti i settori per una spesa di 30 mila euro. Voglio ringraziare in special modo il Teatro Spazio Vitale che ha fatto cartellone di 60 date con cinque dedicate al Comune, nella figura di Ciro Palumbo, e il teatro studio 8 nella figura di Giampiero Bonomo. Queste due realtà hanno anche messo a disposizione le loro strutture per ospitare la maggior parte degli eventi in calendario. Oltre agli spettacoli che varieranno dall’intrattenimento, alla musica al teatro, abbiamo creato isole pedonali in centro per favorire le occupazioni di suolo pubblico con piccoli eventi al Borgo, in piazza del Mercato e in piazza Battisti gestiti da ristoratori e commercianti. Vogliamo far vivere la città, ma sempre nel massimo della sicurezza. Ringrazio la dottoressa Margherita Camarda, dirigente dell’Area I, e il personale dell’Ufficio Turismo per l’ottimo lavoro fatto in questo periodo”.

Da domani sarà attivo anche il Pit di lungomare Matteotti, affidato in gestione per l’estate alla ProLoco Forte Sangallo che seguirà i seguenti orari: dal lunedì al giovedì 10,30 – 12,30 e 17,30 – 20,30 e dal Venerdì alla domenica 10,30 – 12,30 e 18,30 – 23,00. Il personale sarà a disposizione per fornire tutte le informazioni utili sugli eventi dell’estate e anche sui servizi di Bus Navetta per Torre Astura, sulla Navetta del Mare e sulla navetta “Nettuno Sotto Le Stelle” che collega in orari serali le aree di parcheggio del territorio con il centro tutti i weekend.

“In questa stagione estiva abbiamo fatto una scelta precisa: quella di puntare sulle realtà locali sottolinea il Vicesindaco Alessandro Mauro – Abbiamo scelto di puntare sulla territorialità e sulle nostre eccellenze, come le cantine vinicole e il settore enogastronomico, prediligendo l’organizzazione di eventi in spazi all’aperto per un divertimento in piena sicurezza. A questo si aggiungono gli interventi di riqualificazione urbana e sulle infrastrutture che hanno permesso di recuperare parcheggi in zone strategiche della città collegate con il centro da due servizi navetta, uno per le spiagge e uno per vivere la città nelle serale in completa serenità. Più servizi, più suolo pubblico per aiutare i commercianti favorendo l’istituzione di posti a sedere all’aperto ed eventi che spaziano dal cinema, al teatro alla musica, passando per l’intrattenimento per accontentare ogni tipologia di spettatore che sceglierà la nostra città per trascorrere il suo tempo libero. Questo è l’anno del turismo di prossimità e Nettuno, e i nettunesi, sono pronti a recitare un ruolo da protagonisti”.

“E’ evidente una crescita del territorio in un momento storico molto particolare dove abbiamo trovato disponibilità e collaborazione parte delle associazioni dichiara la Dirigente dell’Area I dottoressa Margherita Camarda – Questo è territorio ricco di realtà locali, un territorio che se viene messo nelle condizioni di esprimersi dà il meglio di sé. Nettuno è una città bellissima in cui sono arrivata tre anni fa e dove ora mi sento a casa. Nonostante questo non smetto di stupirmi delle bellezze che offre. Ringrazio tutti gli uffici comunali che hanno collaborato in maniera egregia e voglio citare anche l’ufficio informatico che ha portato avanti progetti importanti per l’innovazione tecnologica dell’Ente, oltre che l’ufficio turismo, l’ufficio comunicazione e l’ufficio cultura per il grande lavoro svolto per la realizzazione di questo programma di eventi”.