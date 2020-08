Anzio. Al Parco del Vallo Latino Volsco, questa sera, in scena “Coriolano”

#AnzioEstateBlu2020

Questa sera, venerdì 21 agosto, al Parco del Vallo Latino Volsco, appuntamento con la rassegna teatrale “#Anzio e l’Impero”, promossa dall’Amministrazione De Angelis ed organizzata dall’Associazione Culturale La Teca, per rivivere la gloriosa ed antica storia anziate, attraverso la rappresentazione della vita degli imperatori e dei noti personaggi protagonisti circa duemila anni fa sul territorio.

In scena questa sera “Coriolano”. La prenotazione per assistere gratuitamente alla rassegna “Anzio e l’Impero” è obbligatoria al 347 7372366, fino ad esaurimento di tutti i posti disponibili. Ingresso al Parco per la rassegna a partire dalle ore 21.00. Inizio eventi ore 21.30.

Anzio, 21 agosto 2020