Festival Videocorto Nettuno, vince: “Inverno” di Giulio Mastromauro

Si è conclusa ieri la venticinquesima edizione del Festival Nazionale del Videocorto di Nettuno, la manifestazione che, nata come un gioco di una festa di compleanno, è riuscita a segnalarsi, per longevità e alto livello di selezione, tra la rassegne più prestigiose d’Italia.Il tutto in una città che non possiede, da diciassette anni, nemmeno una sala cinematografica.

L’edizione è stata caratterizzata – a detta di tutti – da 16 corti in concorso particolarmente belli e che hanno dato del filo da torcere alla giuria, capitanata da un Pino Quartullo in splendida forma, appassionato ed attento come pochi, e che ha regalato, nei suoi interventi sul palco, spunti artistici e letture sempre stimolanti riferiti ai lavori visti assieme al pubblico. Un pubblico festoso, avido di cinema, per un festival tra i pochi realizzati “in presenza” in questo 2020 così difficile per le manifestazioni e per il mondo dello spettacolo in generale.

Tra i giurati ricordiamo Antonio Pisu, Gianni Ferreri, Francesca Antonelli Paolo Di Paolo e Tiziana Foschi.

La cornice del Forte Sangallo, gremito sempre nel rispetto delle norme anti-Covid, ha contribuito alla riuscita del festival, organizzato dalla Pro Loco Nettuno con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Ecco l’elenco dei premi ufficiali e collaterali:

MIGLIOR FILM – VIDEOCORTO D’ORO INVERNO di GIULIO MASTROMAURO

VIDEOCORTO D’ARGENTO OFFRO IO di PAOLA MINACCIONI

VIDEOCORTO DI BRONZO NON E’ SOLO UN GIOCO di GUGLIELMO LIPARI

MIGLIOR REGIA SAVINO GENOVESE per L’UOMO CHE NON VOLEVA USCIRE DI CASA

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA DANIELE MARIANI per STAR

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA LUCIANNA DE FALCO per L’ATTESA

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA MAURIZIO LOMBARDI per OFFRO IO

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA EUGENIA COSTANTINI per VOLER ESSERE FELICE AD OGNI COSTO

MIGLIOR SCENEGGIATURA L’ATTESA

MIGLIOR SOGGETTO NON E’ SOLO UN GIOCO

MIGLIOR FOTOGRAFIA INVERNO

MIGLIORI LOCATION VOLER ESSERE FELICE AD OGNI COSTO

MIGLIORI COSTUMI E’ TUTTO CINEMA

MIGLIOR COLONNA SONORA AL DIO SCONOSCIUTO

MIGLIOR LOCANDINA SPECCHIO

MIGLIORI TITOLI DI TESTA E CODA MR. H

MIGLIOR MONTAGGIO NON E’ SOLO UN GIOCO

PREMIO DEL PUBBLICO STAR

PREMIO DEGLI ARTISTI TROISI L’ORA DELLE NUVOLE

PREMIO DEL CINECLUB LA DOLCE VITA NON E’ SOLO UN GIOCO

MENZIONI SPECIALI

MENZIONE DEL PRESIDENTE DI GIURIA L’ORA DELLE NUVOLE

MENZIONE AGLI ATTORI:

BENIAMINO MARCONE TUTTI I NOSTRI IERI

GIGI SAVOIA L’ORA DELLE NUVOLE

ROSARIA DE CICCO NON E’ SOLO UN GIOCO

BABAK KARIMI E CHRISTIAN PETAROSCIA INVERNO

FLAMINIA CUZZOLI E DAPHNE SCIOCCA SPECCHIO

Nelle foto:Pino Quartullo, presidente di giuria, Giulio Mastromauro, vincitore de Videocorto d’oro

Elvio Calderoni e Giulia Bartoli, direttori artistici della manifestazione