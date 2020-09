Nettuno. Dal 4 al 6 settembre: Tracce Cinematografiche Film Fest

La nona edizione di Tracce Cinematografiche Film Fest si terrà venerdì 4 settembre, sabato 5 settembre e domenica 6 settembre 2020. Le premiazioni dei vincitori, causa Covid, sono rinviate al prossimo anno, nel quale festeggeremo il primo decennale del nostro festival. Tracce infatti è noto ai fruitori, agli esperti, alla cittadinanza e agli amici appassionati che ci seguono, come il festival internazionale a rilevante impatto sociale del litorale romano e pontino. Il nostro caro pubblico, che ringraziamo per averci contattato per sapere quando saremmo tornati, attende con trepidazione le proiezioni non mainstream che difficilmente può fruire al di fuori di Tracce. Anche quest’anno la proiezione dei corti finalisti e vincitori, avverrà nella splendida e suggestiva cornice del Forte Sangallo di Nettuno (RM). La manifestazione avviene all’interno del programma dell’estate nettunese 2020. Seguiranno aggiornamenti sul sito e su questa pagina per gli orari delle tre serate. Cliccando sul link di seguito riportato è possibile leggere i finalisti ed i vincitori della nona edizione del 2020.

Associazione tempo Meccanico

/http://www.traccecinematografichefilmfest.it/traccecinematografichefilmfest/Winner___Finalist_2020.html

INGRESSO A PARTIRE DALLE ORE 20,15/20,30. OBBLIGATORIO MANTENERE DISTANZE FISICHE DI SICUREZZA INTERPERSONALI DI 1 METRO E MASCHERINE.