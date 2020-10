Nettuno. Domenica 11 al Forte: Liberty che passione! Conferenza/incontro con Alessandra Cesselon

Nell’ambito della mostra “Liberty ad Anzio e Nettuno”, organizzata dall’associazione Cittainsieme di Anzio e Nettuno, si terrà un’interessante iniziativa. Domenica 11 Ottobre alle ore 11.00, nel Portico Espositivo di Forte Sangallo, la dottoressa Alessandra Cesselon, storica dell’arte, e appassionata ricercatrice di testimonianze di questo stile, traccerà un panorama dell’Art Nouveau e dalla sua diffusione nell’Europa dei primi del ‘900. In particolare analizzando le principali istanze che caratterizzano questo linguaggio che si autodefiniva “Moderno”. Lo spunto deriva dalla bella mostra “Liberty a Napoli”, inaugurata recentemente a Napoli il 26 settembre 2020 a Palazzo Zevallos, e ricca di testimonianze di grandi artisti come Felice Casorati, che privilegiarono questo stile elegante e raffinato che continua ad appassionare migliaia di persone. Altro spunto è la mostra ancora in corso al Castello Estense a Ferrara, del simbolista Gaetano Previati che coniuga il liberty con elementi divisionisti.

Non ultima la bella mostra dedicata a Ulisse e il suo mito a Forlì, che accoglie molti dipinti simbolisti delle figure femminili legate al mito dell’eroe: da Penelope a Circe, a Nausica, ma soprattutto la seducente immagine delle Sirene, tipica tematica del liberty.

La conferenza della Cesselon va a concludere, in contemporanea, la bella mostra di opere pittoriche e fotografiche sul tema del Liberty ad Anzio e Nettuno, che ha avuto il patrocinio dei relativi comuni, e che chiude proprio l’11 ottobre. Si consiglia di affrettarsi nelle prenotazioni poiché la sala consente solo ventidue posti.

Scheda evento:

conferenza Titolo Liberty che passione

Alessandra Cesselon

Promotori organizzatori : Associazione Cittainsieme

Patrocinio: Comuni di Anzio e Nettuno

Data: 11 ottobre 2020 – ore 11

Luogo: Forte Sangallo, Nettuno

Accesso: ingresso libero con riservazione

AFRETTARSI PER RISERVAZIONE POSTI

MAX 22 PERSONE – TEL. 3316037409