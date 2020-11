Dal 26 novembre: Covid revolution, incontri coi protagonisti post emergenza

PRIMO APPUNTAMENTO GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE ALLE ORE 18 CON LA DIRETTA LIVE SULLA PAGINA FACEBOOK DELLA DUEMMEMULTIMEDIA

La Società Cooperativa Duemme Multimedia, operante da più di un quarto di secolo nel campo del monitoraggio legislativo e nella comunicazione, ha deciso ( nel pieno rispetto delle normative previste dai DPCM correlati alla grave emergenza pandemica) di organizzare una serie di convegni “on line” con una modalità a “intervista” dedicati a quelle che sono state le conseguenze legate alla diffusione del COVID19 nei vari campi della società contemporanea, in particolar modo nel nostro Paese.

Si comincia giovedì 26 novembre 2020 alle ore 18 mediante una diretta video sul profilo facebook.com/duemmemultimedia della nostra società in cui il responsabile della comunicazione della Duemme, Angelo Pugliese intervisterà tre importanti esponenti della ASSORETIPMI, una delle più importanti associazioni italiane che ha nella propria “Mission” la promozione e la incentivazione della cultura delle reti di impresa e conta al momento qualcosa come 40.000 membri , 109 delegazioni territoriali e ben 400 eventi organizzati.

I tre ospiti di Pugliese saranno: Eugenio Ferrari ( Fondatore e Presidente di ASSORETIPMI, laureato in sociologia economica, un background prevalente nel settore del tessile abbigliamento moda), Monica Franco ( Vice-Presidente di ASSORETIPMI, più di 20 anni di esperienza nel Marketing e nella comunicazione Integrata, con una particolare attenzione all’ICT) e Giuseppe Cavuoti ( avvocato dello studio “Gemma & Partners”, già general counsel di primarie società internazionali attive nella grande distribuzione e attualmente terzo membro del direttivo della ASSORETIPMI).

Durante il meeting si affronteranno non solo gli svantaggi che la emergenza COVID19 ha comportato per il tessuto economico delle piccole e medie imprese ma anche delle opportunità che si sono venute a creare in questo contesto certamente di crisi ma anche di ridiscussione stessa del mercato.

Coloro che vorranno porre domande potranno commentare la diretta tramite l’interfaccia di Facebook in diretta.

Per qualsiasi ulteriore informazione si può contattare il cell. 347-3309710.