Nettuno. Lo Sbarco 22 gennaio 1944. Video, fotografie, documenti e le curiosità legate agli eventi bellici

L’Associazione “Nettuno olim Antium”, ricorda una data storica che troppo spesso si “dimentica”

Il 22 gennaio 1944 è una data importantissima per la città di Nettuno e per l’Italia intera. Una data riportata sui libri di storia perché in questo giorno di 77 anni fa, i nostri lidi divennero teatro di una delle più importanti operazioni belliche della storia del ‘900, ovvero il famoso “sbarco angloamericano”, operazione che portò in seguito alla Liberazione di Roma dal NaziFascismo. Dal Cimitero Monumentale Americano, al Monumento della 3a Divisione di Fanteria Usa, dal primo “museo dello Sbarco” del territorio alla gloriosa tradizione del Baseball, e poi ancora il Comando Germanico con sede presso il palazzo del presidio, e quello Statunitense insediatosi dentro le grotte di Via Romana, Nettuno porta cucita sulla propria pelle questa data, e ancora oggi i nostri genitori e nonni ricordano benissimo, ognuno con la propria esperienza, quei giorni di guerra a Nettuno. Purtroppo l’emergenza Covid-19 ci impedirà di organizzare momenti di aggregazione, conferenze, visite guidate. Quest’anno molto particolare non ci darà modo di essere presenti di persona, ma il nostro impegno e le iniziative di divulgazione della nostra storia, andranno avanti come è già stato fatto durante la scorsa primavera, quando grazie alla rete e al socialnetwork di facebook, abbiamo potuto realizzare e diffondere decine di video conferenze con il prezioso contributo dello storico Silvano Casaldi (fondatore del Museo dello Sbarco e autore di diversi libri sul tema). Anche in occasione di questo 77° anniversario, saremo presenti su Facebook grazie ad un suo prezioso contributo video. Inoltre, dalla giornata di venerdì 22 c.m., fino a domenica, riproporremo a rotazione tutti i video, le fotografie, i documenti e le curiosità legate agli eventi bellici e alle nostre iniziative passate, dalle celebrazioni del 75° anniversario a oggi. Vi aspettiamo venerdì 22 gennaio sulla nostra pagina Facebook “Nettuno olim Antium”, per ricordare una data storica che troppo spesso si “dimentica”.