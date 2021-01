Sabato 30 gennaio il 1° “Flash Mob nazionale di pulizie spiagge”, gli appuntamenti di Anzio, Nettuno, Ostia, Ardea

Appuntamento ore 9,30

Lavinio. Lungomare Enea 161

Anzio. Via fanciulla d’Anzio 2

Nettuno. Riviera Egidi- Tirrenino

Nettuno. Via Gramsci – Belvedere

Sabato 30 gennaio 2021, dalle ore 10:00 alle 12:00, si svolgerà il 1° “Flash Mob di pulizie spiagge” un pò su tutte le spiagge d’Italia.

Nato dall’idea di Sons of the ocean” come una normale pulizia locale con il passa parola si è trasformato in 12 ore circa in un evento regionale e in poco più di 24 ore in un evento nazionale.

Questo denota la voglia collettiva di un cambiamento forte e soprattutto il pensiero comune di dare un segnale forte a tutta la collettività … basta rifiuti, basta inquinare e basta disperdere nell’ambiente.

La novità e la bellezza di questo evento sta nel modo spontaneo e di propria volontà che circa 50 associazioni, club, gruppi e semplici cittadini si sono uniti per “fare” e non stare più fermi a guardare … tutti ormai siamo bene a conoscenza che non c’è più tempo.

La terra e il mare hanno bisogno di noi perché noi abbiamo bisogno di loro per la nostra sopravvivenza !

Noi lo ripetiamo spesso, noi non dobbiamo salvare la terra, noi dobbiamo salvare noi stessi, la terra esisteva prima di noi e senza di noi quindi può continuare ad esistere anche in futuro senza di noi … magari con delle profonde cicatrici lasciate dall’uomo … ma comunque lei ci sarà !

Quindi UNIAMOCI per dare un segnale forte di voglia di cambiamento !

Ogni associazione sarà responsabile della sua pulizia e visto la situazione sanitaria sarà premura delle stesse far rispettare le norme vigenti anticovid.

Sarà anche responsabilità di ogni associazione il ritiro dei rifiuti da parte degli enti preposti di zona.

Chiediamo a tutte le associazioni partecipanti di fare delle foto con hashtag #unitiperilmare e miniclip (orizzontali !) per un montaggio video !

Queste tutte le associazioni che prenderanno parte nel litorale che va da Ostia a Nettuno:

Save the Sea – Ardea

SideOut Radio – Roma

Sons of the ocean – Roma

Free Surf Arcade – Anzio

Surf Beat School – Anzio

Piercarlo Ricasoli kitesurf & wingfoil School – Anzio

.A.S.D. Kappa1 Vivere in barca a vela – Ostia, Roma

PlasticFree

PlasticFree Diving

ASD KitePoint kitesurf & Windsurf – Anzio Nettuno

Associazione Anzio nel ❤️ sempre – Anzio

Gos Lab – Anzio

OndeVagabonde – Anzio

ASD CVL’Atollo – Anzio

Scout CNGEI – Anzio Nettuno

. Guardie zoofile e ecologiche – Anzio/Nettuno

Arco Muto Sub Anzio