Tor Caldara, Legambiente: Partita la campagna di raccolta fondi per un progetto di riqualifica della Riserva Naturale

Aiutaci a Sostenere la Riqualifica di Tor Caldara.

E’ partita la campagna di raccolta fondi per un progetto di riqualifica della Riserva Naturale Regionale di Tor Caldara. Il progetto è organizzato da Il Circolo Le Rondini di Anzio con il sostegno di Legambiente ed una convenzione con il Comune di Anzio che permetterà ai volontari l’ingresso e lo svolgersi delle attività nel parco. I lavori per la riqualifica dei sentieri e dell’area picnic compresa anche la segnaletica informativa del

parco, si svolgeranno nei weekend di Aprile, Maggio e inizi Giugno. Il progetto sarà svolto da volontari arruolati sul territorio regionale coinvolgendo soprattutto le scuole locali. E’ obiettivo primario infatti, il coinvolgimento della cittadinanza e dei giovani che troppo facilmente oggi perdono il contatto con la natura.

In questo periodo così delicato che tutti in tutto il mondo stiamo vivendo con il Covid-19, dovremmo aver imparato che “fare comunità” e’ imprescindibile per una società sana e duratura. Non rimaniamo chiusi nella nostra piccola zona di comfort, restando sordi ai bisogni della comunità. Aiutateci con una donazione a rendere questo splendido parco di nuovo fruibile per le persone, aiutateci a “fare comunità” e a regalare alla nostra piccola comunità il contatto e l’appartenenza ad un luogo speciale.

Visita la Campagna su GoFundMe cliccando sul link sottostante. Donaci quello che ti senti di donare ed aiutaci a diffondere la raccolta tra i tuoi amici.

https://www.gofundme.com/f/aiutaci-a-sostenere-la-riqualifica-di-tor-caldara

Circolo Legambiente “Le Rondini” Anzio – Nettuno

Via del Gabbiano, 9 Anzio (RM) – Presidente Anna Tomassetti

http://legambienteanzionettuno.info/ –

e-mail : circolo_legambiente@yahoo.it